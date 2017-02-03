Пятилетний мальчик пытался выйти на улицу через балкон на третьем этаже

В Кемерове пятилетний ребенок пытался выйти на улицу через балкон квартиры, расположенной на третьем этаже, пока его мама была в магазине.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, инцидент произошел в Кировском районе, заявил о нем местный житель — сосед чуть не упавшего мальчика.

«Мужчина увидел на балконе третьего этажа соседского ребенка, который приоткрыл пластиковое окно, чтобы выйти на улицу. Кемеровчанин убедил малолетнего мальчика вернуться в комнату, а сам стал дожидаться приезда полицейских», — пояснили в ведомстве.

По указанному адресу оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Стражи порядка выяснили, что ребенок находился все это время в квартире один, его мама вышла за покупками в магазин. Полицейские позвонили женщине и попросили вернуться.

Мальчик, оказавшись один дома, оделся и открыл окно лоджии, чтобы пойти в гости к бабушке. Ребенок пояснил, что ему наскучило играть одному.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят по данному факту проверку. Решается вопрос о привлечении кемеровчанки к административной ответственности за «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», которая влечет предупреждение или штраф до 500 рублей.

Полиция Кузбасса призывает жителей области быть бдительными и не оставлять детей без присмотра: опасность и несчастные случаи могут подстерегать их не только на улице, но и в собственном доме.

«Не упускайте из виду тот факт, что для маленького ребенка стрессовыми могут оказаться вполне бытовые ситуации, в которых малыш может повести себя непредсказуемо», — подчеркнули в ГУ МВД.

Если есть необходимость оставить ребенка одного, полицейские советуют четко обозначить ему границы дозволенного поведения: куда ему нельзя забираться, выходить, какие предметы и приборы нельзя трогать и включать; исключить возможность того, чтобы он мог самостоятельно забраться на подоконник, не оставлять окна открытыми даже в режиме проветривания.

«На период своего отсутствия демонтируйте рычаги (ручки), позволяющие открыть пластиковые окна, либо установите фурнитуру, ограничивающую открытие окна. Не рассчитывайте на прочность москитной сетки — она может не выдержать вес даже годовалого ребенка», — отмечают в ведомстве.

Также в полиции советуют добиться того, чтобы ребенок запомнил телефоны экстренных служб, установить доверительные отношения с соседями, к которым он всегда может обратиться за помощью в случае необходимости.

«Всегда владейте информацией, где и с кем он проводит время, знайте телефоны и адреса его близких друзей, познакомьтесь с их родителями. Четко оговорите с ребенком список его друзей, которых он может приглашать в гости в ваше отсутствие», — добавили в главке.