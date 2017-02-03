Первый вице-премьер посетил район новостроек в Анжеро-Судженске

Первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов в рамках рабочего визита в Кемеровскую область прибыл в один из моногородов – Анжеро-Судженск.

Первым объектом программы пребывания Игоря Шувалова в Анжеро-Судженске стал быстроразвивающийся жилой район «Восточный».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Шувалов осмотрел строящиеся дома по улице Сосновой, квартиры в которых предназначены, в основном, для переселенцев из аварийного и ветхого жилья и других льготных категорий. В частности, проинспектировал девятиэтажный жилой дом на 189 квартир. Объект построен по технологии однослойной панели («дом-термос»). Стоимость квадратного метра — 32,3 тыс. рублей.

Первый вице-премьер оценил высоту потолков – три метра, а также возможность изменения межкомнатного пространства в квартирах в зависимости от индивидуальных предпочтений покупателей.

Также Шувалов еще раз отметил необходимость ввода жилья различной планировки – от малогабаритных студий до трехкомнатных, четырехкомнатных квартир для больших семей.

Район «Восточный» включает три жилых микрорайона и предусматривает строительство почти 7 тыс. квартир для 14,5 тыс. жителей.

Также здесь будет пять детских садов, две общеобразовательные школы, две поликлиники – взрослая и детская, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, пожарное депо, станция скорой помощи, административно-культурно-развлекательный центр.

На 1 января 2017 года в «Восточном» сдано в эксплуатацию и заселено 20 многоэтажных домов (2 486 квартир общей площадью более 101,76 тыс. кв. метров).

«В 2017 году будет сдано и заселено еще три девятиэтажных жилых дома на 576 квартир. Таким образом, на 1 января 2018 года в районе «Восточный» будет проживать более трех тысяч семей. Площадь построенного жилья составит более 125,2 тыс. кв. метров», — уточнили в пресс-службе.

Ввод в эксплуатацию детского сада на 150 мест в первом микрорайоне планируется до конца этого года. Ведется подготовка к проектированию общеобразовательной школы на 825 мест в третьем микрорайоне.