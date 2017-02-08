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Инцидент с опоздавшей на роды «скорой» в Кемерове обернулся уголовным делом

Опубликовано , 101 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © cdn.tvc.ru

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье «халатность» после инцидента со «скорой помощью», которая в новогоднюю ночь опоздала на роды к кемеровчанке.

В ночь на 1 января 2017 года у жительницы областного центра начались преждевременные роды, она вызвала «скорую помощь». Однако в дороге автомобиль медицинской помощи сломался, бригада передала данную информацию фельдшеру по приему вызовов.

«Без уточнения информации о выполнении вызова он был перемещен в раздел «вызов отменен». В это время родственники уже самостоятельно приняли роды у женщины. После чего снова сделали вызов «скорой помощи». Прибывшая вторая бригада доставила роженицу и ее новорожденного ребенка в больницу», — уточняет СУСК.

Теперь следствию предстоит установить, надлежащим ли образом должностные лица организовывали выезд бригад «скорой», механизмы контроля исполнения вызова.

По данным ведомства, необходимые сведения из медицинского учреждения уже получены.

Также в рамках расследования назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы новорожденной девочки и ее матери, которые определят, отразилось ли на их здоровье родоразрешение в домашних условиях без квалифицированной помощи.

Об инциденте стало известно в конце января — после того, как мать роженицы обратилась в прокуратуру, которая проводит собственную проверку.

Губернатор Аман Тулеев поручил отстранить от должности главврача Кемеровской станции скорой помощи Евгения Аверьянова за неудовлетворительную организацию работы службы, в частности, за халатность ее сотрудников.

В итоге он лишился поста приказом профильного департамента, специалисты которого также разбираются в ситуации.

Кроме того, Тулеев поручил своему заместителю Алексею Сергееву организовать во всех территориях инструктаж сотрудников диспетчерских служб скорой помощи, а главам городов и районов — присоединиться к этой работе, привлечь к инструктажам сотрудников территориальных отделов здравоохранения.

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Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье «халатность» после инцидента со «скорой помощью», которая в новогоднюю ночь опоздала на роды к кемеровчанке.

 

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