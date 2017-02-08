Инцидент с опоздавшей на роды «скорой» в Кемерове обернулся уголовным делом

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Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье «халатность» после инцидента со «скорой помощью», которая в новогоднюю ночь опоздала на роды к кемеровчанке.
В ночь на 1 января 2017 года у жительницы областного центра начались преждевременные роды, она вызвала «скорую помощь». Однако в дороге автомобиль медицинской помощи сломался, бригада передала данную информацию фельдшеру по приему вызовов.
«Без уточнения информации о выполнении вызова он был перемещен в раздел «вызов отменен». В это время родственники уже самостоятельно приняли роды у женщины. После чего снова сделали вызов «скорой помощи». Прибывшая вторая бригада доставила роженицу и ее новорожденного ребенка в больницу», — уточняет СУСК.
Теперь следствию предстоит установить, надлежащим ли образом должностные лица организовывали выезд бригад «скорой», механизмы контроля исполнения вызова.
По данным ведомства, необходимые сведения из медицинского учреждения уже получены.
Также в рамках расследования назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы новорожденной девочки и ее матери, которые определят, отразилось ли на их здоровье родоразрешение в домашних условиях без квалифицированной помощи.
Об инциденте стало известно в конце января — после того, как мать роженицы обратилась в прокуратуру, которая проводит собственную проверку.
Губернатор Аман Тулеев поручил отстранить от должности главврача Кемеровской станции скорой помощи Евгения Аверьянова за неудовлетворительную организацию работы службы, в частности, за халатность ее сотрудников.
В итоге он лишился поста приказом профильного департамента, специалисты которого также разбираются в ситуации.
Кроме того, Тулеев поручил своему заместителю Алексею Сергееву организовать во всех территориях инструктаж сотрудников диспетчерских служб скорой помощи, а главам городов и районов — присоединиться к этой работе, привлечь к инструктажам сотрудников территориальных отделов здравоохранения.
Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье «халатность» после инцидента со «скорой помощью», которая в новогоднюю ночь опоздала на роды к кемеровчанке.