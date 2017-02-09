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Аман Тулеев предложил вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей

Опубликовано , 41 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © gazeta.a42.ru

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил за ужесточение наказания за преступления в отношении несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, глава региона обратился к депутатам Госдумы РФ и членам Совета Федерации от Кузбасса с просьбой принять активное участие в разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов и убийц детей.

Позиция Тулеева по наказанию за особо жестокие и циничные преступления всегда была непримиримой – отмена моратория на смертную казнь.

«В России смертная казнь запрещена, но, на мой взгляд, ее нужно применять для насильников и убийц детей», — подчеркнул губернатор.

Стоит отметить, что Аман Тулеев не впервые высказывается о смертной казни в качестве наказания за тяжкие преступления. В частности, он неоднократно выступал за введение публичной смертной казни для террористов и торговцев наркотиками.

Напомним, что в январе в Кузбассе в кратчайшие сроки было раскрыто убийство 12-летней школьницы. Подозреваемый задержан и находится под стражей. Расследование страшного убийства шло под личным контролем губернатора.

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил за ужесточение наказания за преступления в отношении несовершеннолетних.

 

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