Депутат Госдумы от Кузбасса высказался о возможных изменениях закона «О СМИ»

Депутат Государственной думы РФ от Кемеровской области Антон Горелкин прокомментировал возможные изменения ФЗ «О средствах массовой информации».

Ранее псковские законодатели предложили ограничить журналистам возможность сбора информации о жертвах сексуального насилия, а также самом преступнике.

В частности, предлагается запретить журналистам при освещении тем насилия пользоваться любыми источниками, кроме официальных.

Таким образом, по мнению законотворцев, нельзя будет публиковать информацию, полученную от осведомлённого источника, к примеру, работающего в правоохранительных органах, или из социальных сетей.

Предложения поступили на рассмотрение экспертного совета Комитета Государственной думы по информационной политике, где работает Антон Горелкин, передает Snob.ru.

Антон Горелкин назвал пять причин, согласно которым проект нужно дорабатывать до ума, чтобы в будущем закон не мешал нормальной работе журналистов.

Так, по его мнению, проблема касается не только несовершеннолетних. Жертвы насилия старшего возраста тоже должны быть информационно защищены.

«Поиск журналистами дополнительной информации о преступлении часто направлен не на выковыривание жареных фактов, а на установление объективной истины. Особенно это важно, когда подозреваемый в преступлении имеет высокий социальный статус или носит погоны. В данном случае СМИ действуют на благо общества, и ограничивать их в этом действии было бы неправильно», — отмечает депутат.

Еще одна причина — в том, что информация в нынешних реалиях легко распространяется в соцсетях, а потом может быть подхвачена СМИ. «Как решить эту проблему — никто не знает, а знать хотелось бы. Даже если представить, что СМИ вообще перестанут освещать эту тему, положение дел, по факту, не изменится: информация все равно будет распространяться с прежними скоростью и охватом», — добавляет депутат.

Кроме того, депутат затронул «феномен неофициальных сетевых СМИ»

, где зачастую «сливается» информация, которую зарегистрированные издания не могут опубликовать из-за законодательных ограничений или опасений судебных тяжб.

Наконец, в-пятых, в России существует и вполне успешно работает закон «О персональных данных», который защищает всех граждан, независимо от возраста, пола и статуса. Кроме того, как отмечает парламентарий, в самом законе «О СМИ» есть ряд пунктов, дополнительно защищающих детей. Большинство зарегистрированных СМИ соблюдают эти законы, не соблюдающие — проигрывают судебные иски.

Депутат усомнился, что псковское предложение успешно пройдет через комитет: его придется очень сильно изменить, чтобы оно, став законом, могло работать.

«При всем том, повторюсь, затронутая проблема стоит остро и решать ее необходимо.

Если у кого-то есть дельные соображения, как это сделать, прошу поделиться», — подытожил Горелкин.