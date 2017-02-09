Синоптики пообещали Кузбассу ветреные дни и морозные ночи

В ближайшие дни погода в Кемеровской области будет переменчивой, и если в дневное время столбик термометра в среднем не опустится ниже минус 20, то по ночам ожидаются морозы до -36°С.

Предварительный прогноз до конца недели опубликовал сегодня Кемеровский гидрометцентр.

«Уже в ночь на пятницу, при прохождении холодного атмосферного фронта, по территории области температура будет существенно отличаться: основная -8, -13°С, при прояснении -15, -20°С, при облачности по востоку области -2, -7°С», — отмечают синоптики.

Согласно прогнозу, в большинстве районов будет небольшой, местами умеренный, по востоку сильный снег, местами мокрый снег. На дорогах гололедица.

В пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия: похолодание с сильным ветром и снегопадами.

В утренние часы температура воздуха еще будет как и ночная в пределах минус 8-13, по востоку теплее, но начнется похолодание, юго-западный ветер будет усиливаться до 18-22 метров в секунду, сохранятся осадки. «Поэтому будьте предельно внимательны и осторожны», — предупреждают в метеослужбе.

В ночь температура понизится до 18-23 ниже нуля, при прояснениях до минус 30 градусов, западный ветер будет усиливаться до 18-23 м/с.

В выходные дни, согласно прогнозу, погода будет морозной, особенно по ночам.

В субботу днем без осадков, температура воздуха будет в пределах минус 18-23 градусов, местами 11-16 ниже нуля, западный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, в ночь на воскресенье температура понизится до минус 25-30, местами до 36 градусов мороза.

«В воскресенье на погоду продолжит оказывать свое влияние антициклон, температура днем ожидается в пределах -20, -25°С, местами -13, -18°С. Ветер переменный, слабый, без существенных осадков. В ночь на понедельник -25, -30°С, местами -36°С», — отметили в гидрометцентре.

По предварительным данным, морозная погода сохранится и в последующие сутки.