Аман Тулеев: Приоритетной темой для научной сферы Кузбасса должна стать экология

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На приеме в честь Дня науки губернатор подчеркнул, что сейчас научной общественности необходимо особое внимание уделить разработкам, касающимся улучшения экологической обстановки в регионе, тем более, 2017 год объявлен Годом экологии в России.
«Нам всем надо почаще задумываться о том, что мы оставим после себя нашим детям и внукам. Нельзя допустить, чтобы они получили в наследство отравленный воздух, грязную воду, мёртвые реки и моря, вырубленные леса, безжизненную землю», — сказал губернатор.
За 19 лет в Кузбассе закрыто 51 крупное экологически опасное производство, которое негативно влияло на здоровье людей, в том числе заводы «Прогресс», «Коммунар», «Химволокно», анилино-красочный завод в Кемерове, Беловский цинковый завод. В Новокузнецке – цементный завод, мартеновские печи и коксовые батареи на КМК, первую промплощадку на Новокузнецком алюминиевом заводе.
Параллельно открываются новые промышленные предприятия, которые не только не вредят экологии, но и значительно улучшают экологическую ситуацию в регионе. Используются новейшие научные достижения, привлекаются учёные.
В ноябре 2016 года в Кемерове на предприятии «КОКС» запущена новая электростанция, на которой будут получать электричество из вредного коксового газа (на 90%). Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу только от завода «КОКС» с внедрением этой технологии снизятся на 100 тыс. тонн в год.
В целом, масштабная работа по улучшению экологии в Кузбассе позволила за последние 19 лет сократить выбросы в атмосферу на 35% или на 325 тыс. тонн в год.
На приеме в честь Дня науки губернатор подчеркнул, что сейчас научной общественности необходимо особое внимание уделить разработкам, касающимся улучшения экологической обстановки в регионе, тем более, 2017 год объявлен Годом экологии в России.