Кузбасские полицейские поймали серийных «магических» мошенниц

Сотрудники кузбасской полиции задержали двух лже-целительниц, подозреваемых в серии мошенничеств, жертвами которых стали пенсионеры из нескольких городов Сибири и Урала.

Одна из них изображала целительницу, вторая — благодарную клиентку, избавленную от смертельной болезни.

Чтобы поймать их, следователи ГСУ и сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области при содействии ОМОН Росгвардии провели ряд мероприятий на территории Красноярска и Томска.

«В этих городах полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе обыска в квартирах подозреваемых изъяты денежные средства и большое количество золотых украшений, которые могли быть добыты преступным путем», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В числе потерпевших оказались две пожилые жительницы Юрги. У одной из них злоумышленницы под предлогом снятия порчи похитили более 30 тыс. рублей, у второй – около 250 тыс. рублей. Потерпевшие уже опознали лже-целительниц.

Соучастницы придумывали различные методы обмана: использовали белые листы бумаги с проявляющимися при определенных манипуляциях крестами, иголки, которые чернели в руках потерпевших, и прочее.

Аферистка, изображающая целительницу, знакомилась на улице с пенсионерами и сообщала им, что на них наложена порча на смерть, при этом предлагала бесплатно избавить от проклятия. Ее сообщница изображала благодарную клиентку и сообщала, что все ее невзгоды в прошлом.

Пенсионеры верили разыгранному спектаклю и соглашались на лечение. Для «исцеления» пожилые люди должны были принести все свои сбережения.

Таким образом обманывая пенсионеров, злоумышленницы похищали деньги. Сотрудники кузбасской полиции установили причастность задержанных к совершению ряда преступлений в Кемеровской области, Томске, Иркутске, Красноярске и Екатеринбурге.

«В ближайшее время подозреваемые вновь посетят эти города для проведения следственных действий под конвоем сотрудников органов внутренних дел. Лже-целительниц проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений», — сообщили в ведомстве и отметили, что сейчас задержанные заключены под стражу.