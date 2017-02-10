Кузбасские угольщики в 2017 году увеличат инвестиции и объемы добычи

Участники областного совещания наметили задачи по развитию угольной отрасли на 2017 год и озвучили планы по увеличению инвестиций до 55 млрд рублей и объемов добычи «черного золота» до 230 млн тонн.

В заседании, прошедшем в обладминистрации, участвовали и.о. замгубернатора Евгений Хлебунов и начальник сводного информационно-аналитического отдела департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России Валерий Гришин, руководители Сибирского управления Ростехнадзора, прокуратуры, госинспекции труда, Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, АО «НЦ ВостНИИ», угольных компаний и предприятий, а также главный нарколог Сибирского федерального округа Андрей Лопатин.

Как подчеркнул замгубернатора, в 2017 году компании планируют инвестировать в отрасль 55 млрд рублей (в 2016 году – 52 млрд рублей, в 2015 году – 50 млрд рублей), добыть не менее 230 млн тонн угля (2016 год – более 227 млн тонн).

Важнейшей задачей для угольщиков также станет развитие углехимии. Ученые федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук разработали производство углеродных сорбентов, технологии по получению гуматов из бурых углей.

По-прежнему главная задача – обеспечение безопасности горняцкого труда.

В 2016 году создана госкомиссия по выявлению шахт, осуществляющих добычу угля в особо опасных горно-геологических условиях, председателем которой стал замминистра энергетики страны Анатолий Яновский. В состав комиссии вошли и представители Кузбасса. За время работы комиссии провели оценку рисков аварий на действующих шахтах, разработали программу, позволяющую сократить риски на опасных шахтах. Завершается работа по выделению инвестиций для её реализации.

Инвестиции угольщиков в промышленную безопасность в 2016 году остались на уровне прошлых лет, составив 4,3 млрд рублей, а за 15 лет на эти цели направлено более 59 млрд рублей. Такого не было за всю историю угольной отрасли Кузбасса.

«Это правильные и продуманные инвестиции, которые позволили нам уменьшить число шахтёров, работающих под землёй в опаснейших условиях, обеспечить шахты современными системами газовой защиты, внедрить на предприятиях новые технологии и современную технику», — сказал замгубернатора.

Благодаря совместным усилиям администрации области, надзорных органов, руководителей угольных компаний в 2016 снижен показатель частоты смертельного травматизма при добыче одного миллиона тонн угля до 0,05 (1 человек на 18,9 млн тонн угля).

Для продолжения работы по созданию безопасных условий труда нужно не снижать доли вложений на безопасность. Таким образом, ожидается, инвестиции в безопасность составят в 2017 году не менее 4 млрд рублей, добавил Хлебунов.

Валерий Гришин отметил, что профессия шахтера была и остается опасной во всем мире, поэтому задача угольщиков — продолжать вкладывать средства в развитие производства, внедрение современных технологий добычи и систем безопасности, приобретение техники, а также в повышение уровня безопасности труда. Не менее важно постоянно улучшать организацию труда и делать ставку на подготовку высокопрофессиональных кадров, добавил представитель министерства.