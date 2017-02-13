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Ярмарка продуктов и сувениров к 23 февраля развернется в центре Кемерова

Опубликовано , 139 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © c.sibdepo.ru

В пятницу, 17 февраля, с 9:30 до 15:00 на площади Советов в Кемерове будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню защитника Отечества.

Горожан ждет широкий ассортимент молочной продукции, свежая баранина, говядина, свинина по ценам ниже рыночных от кузбасских производителей и фермеров Горного Алтая, сообщает пресс-служба мэрии.

Покупатели смогут приобрести колбасные изделия, яйцо, мясо индейки, гусей, уток, живую рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед.

«Предприятия СПК «Береговой», ПО «Кемеровское», ООО «Сибирские овощи» представят овощную продукцию: капусту, картофель, морковь, свёклу и другое. Кроме того, представители потребительской кооперации планируют представить на ярмарке продукцию, заготовленную в Кемеровской области: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи и многое другое», — уточняют в пресс-службе.

Кроме того, будут продавать овощную продукцию и мясо птицы с личных подворий.

Посетителей ярмарки накормят вкусными горячими шашлыками и кашей, а также проведут дегустацию пельменей и котлет.

«К предстоящему празднику можно будет приобрести сувениры, изготовленные мастерами декоративно-прикладного и изобразительного искусства, нарядные предметы для кухни, шкатулки, металлические и деревянные изделия, которые станут отличным подарком к празднику для друзей и близких», — добавили в горадминистрации.

Все товары по традиции будут продавать по более низким ценам, чем в магазинах и на рынках города.

«Цены на реализуемые товары установлены региональной энергетической комиссией Кемеровской области», — уточнили в мэрии.

Традиционно на площади будут действовать мобильные офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Специалисты передвижного мобильного офиса «Мобильная социальная помощь» будут проводить консультации по вопросам социальных выплат и льгот; социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, семей с детьми.

Для немобильных пожилых граждан и инвалидов, желающих посетить ярмарку, будет работать социальное такси. Волонтеры помогут пожилым людям донести сумки до автобуса.

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В пятницу, 17 февраля, с 9:30 до 15:00 на площади Советов в Кемерове будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню защитника Отечества.

 

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