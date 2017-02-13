Врачи и психологи МЧС научат жителей Кузбасса помогать пострадавшим

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Всероссийский проект «Научись спасать жизнь!» по обучению населения оказанию первой помощи запускает центр экстренной психологической помощи МЧС совместно с министерством здравоохранения РФ.
Аман Тулеев поддержал эту инициативу и поручил провести широкомасштабное обучение кузбассовцев по оказанию первой доврачебной и психологической помощи в экстремальных ситуациях до приезда специалистов.
Учения начнутся с педагогических работников и обучающихся образовательных организаций, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Проект стартует 14 февраля в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования с семинара «Оказание первой помощи пострадавшим».
Первыми участниками проекта «Научись спасать жизнь!» станут преподаватели ОБЖ, представители ГОЧС и различных организаций региона.
«Группу специалистов, которая в дальнейшем будет проводить обучающие занятия по первой помощи для жителей Кузбасса, подготовят педагоги Кемеровского объединенного учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности, психологи МЧС России и специалисты министерства здравоохранения России», — пояснили в ведомстве.
Масштабная акция завершится 9 марта единым уроком безопасности в образовательных учреждениях Кузбасса.
Школьники, наиболее успешно освоившие курс, примут участие в областных соревнованиях, которые пройдут в детском оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе.
Всероссийский проект «Научись спасать жизнь!» по обучению населения оказанию первой помощи запускает центр экстренной психологической помощи МЧС совместно с министерством здравоохранения РФ.