Тридцатиградусные морозы продержатся в Кузбассе всю неделю

На этой неделе в Кузбассе сохранится морозная погода, без осадков. Небольшое потепление ожидается в пятницу, но затем снова похолодает.

Об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр.

Сегодня днем, после морозной ночи, столбик термометра повысится до минус 18-23 градусов, по югу области немного теплее до 9-14 ниже нуля, но с небольшим снегом. По области без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Южный ветер слабый. В ночь на среду температура понизится до 31-36 градусов мороза, местами минус 24-29.

«В среду мы будем находиться в центре антициклона, поэтому морозы будут усиливаться», — предупредили синоптики.

Днем температура повысится до отметок минус 18-23, местами 10-15 ниже нуля, ветер юго-западный слабый и без осадков. В ночь на четверг прогнозируется существенное понижение температуры по области до 33-38 градусов мороза, местами минус 25-30, в Кемерове в пределах 28 ниже нуля.

В четверг также без осадков с юго-западным слабым ветром, но постепенно температура начнет повышаться и днем достигнет отметок минус 15-20 градусов, местами 9-14 ниже нуля. В ночь на пятницу будет минус 20-25, местами до 30 градусов мороза.

В пятницу, при прохождении теплого атмосферного фронта, усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 15 м/с, местами будет наблюдаться небольшой снег. Днем тепло — минус 7-12, в ночь на субботу 10-15 ниже нуля и похолодание.

«В выходные дни ожидается морозная погода, снова свой характер покажет сибирский антициклон, осадки постепенно прекратятся, а температура начнет понижаться», — отметили в гидрометцентре.

В субботу днем будет в пределах минус 10-15 градусов, но при прохождении очередного холодного атмосферного фронта юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и будет усиливаться до 12-17 м/с. В ночь на воскресенье температура понизится до 25-30 мороза, местами до минус 35.

В воскресенье основная температура по области ожидается в минус 20-25, местами 10-15 ниже нуля, без осадков и с южным слабым ветром.