За лучший проект нового СМИ один из студентов КемГУ отправится в Госдуму

Бесплатной поездкой в Москву наградят победителя студенческого конкурса «Первый Проект», который проводится среди студентов отделения журналистики Кемеровского госуниверситета.

Инициатором конкурса выступил выпускник журфака КемГУ, депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин. Он лично встретился со студентами этого факультета и объявил о старте «Первого Проекта».

«Каждый из студентов может предложить проект СМИ, в котором ему самому хотелось бы работать, которое он мечтает создать. Лучшие три проекта получат денежные премии. А победитель бесплатно отправится в Москву, где я лично проведу для него экскурсию по российскому парламенту. Более того, если проект, который выиграет, мне очень понравится, то я обязуюсь найти инвестора для его реализации», — рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

Во время встречи в КемГУ парламентарий отметил, что в век стремительного развития новых технологий журналистам приходится вырабатывать всё больше оригинальных стратегий для привлечения аудитории.

«Есть предположения весьма умных людей, что журналистика вовсе исчезнет, растворится в информационном море. Но лично я думаю, что, она, напротив, найдёт новые формы, создаст новые жанры журналистского творчества и выработает ранее невиданные типы СМИ», — подчеркнул парламентарий.

Для автора лучшего проекта кузбасского СМИ предусмотрен специальный приз губернатора области Амана Тулеева.

Заявки на конкурс «Первый Проект» принимаются в электронном виде. Все подробности можно узнать в группе конкурса «ВКонтакте». До 15 марта студентов попросили сдать работы, а итоги конкурса организаторы подведут в апреле 2017 года.