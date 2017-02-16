Еще один кабинет для первоклассников откроют в школе №36 в Кемерове

Школа №36 в Рудничном районе Кемерова дополнительно примет еще более 50 первоклассников: из-за большого количества желающих здесь перепрофилируют один из кабинетов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, варианты увеличения учебных мест для первых классов рассматривали на выездном совещании в образовательном учреждении, которое провел глава города Илья Середюк.

По данным мэрии, на сегодняшний день заявления о зачислении в 1-й класс на 2017—2018 учебный год подали уже свыше 180 человек, из-за отсутствия учебных мест 58 человек получили отказ.

Возникла необходимость обеспечения дополнительными местами первоклассников, зарегистрированных на микроучастке МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36».

«Рассмотрен вариант решения этой проблемы – перепрофилирование одного из кабинетов в учебное помещение для первого класса.

Таким образом, в результате проведенных мероприятий будут созданы дополнительно учебные места для 52 учащихся», — пояснили в горадминистрации.

Кроме того, по данным городских властей, выявлены факты массового получения временной регистрации на микроучастке данной школы будущих первоклассников. «Информация об этих фактах будет передана в органы внутренних дел для правовой оценки», — добавили в мэрии.