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Синоптики предупредили о переменчивости погоды на выходных

Опубликовано , 58 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © nurkz-pogoda.gencdn.com

Согласно прогнозу Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни погода в области будет переменчивой и с перепадами температур от нуля до -28°С.

В пятницу, при прохождении теплого атмосферного фронта, усилится юго-западный ветер, его порывы днем достигнут 13-18 метров в секунду, на большей части территории будет наблюдаться снег различной интенсивности.

В последний рабочий день температура воздуха будет минус 6-11 градусов, местами от нуля до минус пяти, в ночь на субботу — 15-20 ниже нуля при прояснениях — минус 25 градусов и похолодание.

«В выходные дни ожидается морозная погода, снова свой характер покажет сибирский антициклон, осадки постепенно прекратятся, а температура начнет понижаться», — отмечают синоптики.

В субботу днем будет в пределах минус 9-14°С. При прохождении очередного холодного атмосферного фронта ночью юго-западный ветер усиливаться до 18-23 м/с.

В ночь на воскресенье основная температура по области -23, -28°С, местами 15-20 ниже нуля, днем местами сохранится небольшой снег с юго-западным умеренным ветром и температурой воздуха минус 3-8.

В ночь на понедельник столбик термометра понизится до минус 9-14 градусов. В начале следующей недели дневная температура воздуха ожидается в пределах 7-12 ниже нуля, в ночь на вторник понизится до отметок минус 12-17, местами до 22 градусов холода.

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Согласно прогнозу Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни погода в области будет переменчивой и с перепадами температур от нуля до -28°С.

 

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