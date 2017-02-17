Соцработники научили 60 тыс. пенсионеров, как не стать жертвой аферистов

По итогам 2016 года соцработники обучили 60 тысяч кузбасских пенсионеров основам противодействия мошенникам.

Как сообщает областной департамент социальной защиты населения, также учреждения соцзащиты оформили в своих помещениях 172 информационных стенда, посвященных правилам безопасного поведения с незнакомцами.

Соцработники распространили 50 тысяч листовок и буклетов, провели разъяснительную работу с помощью газет, радио, телевидения.

Представители старшего поколения, обслуживаемые на дому, получили памятки с телефонами полиции, органов социальной защиты, схемами-инструктажами «Вопросы посторонним гостям».

Как отмечают власти, работа дала положительные результаты. К примеру, выпускница «Школы безопасности», проживающая в Новокузнецке, не открыла двери «сотрудникам банка», пришедшим якобы «заменить денежные купюры на новые» и «сверить номера счетов в сберкнижках». В итоге женщина сберегла свое имущество, а незнакомцев, пытавшихся проникнуть к ней в квартиру обманным путем, разыскивает полиция.

Недавно 70-летняя пенсионерка из Белова не попалась на уловки телефонных мошенников, которые заявили ей о якобы очень плохих анализах и оценили услуги по ее «исцелению» от несуществующего заболевания в 140 тысяч. Однако пожилая женщина прервала разговор, поскольку неоднократно читала в местной газете рекомендации кузбасских полицейских, предупреждающих и о такой схеме обмана.