Газеты и интернет
Радио
-10°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Соцработники научили 60 тыс. пенсионеров, как не стать жертвой аферистов

Опубликовано , 43 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © moe-online.ru

По итогам 2016 года соцработники обучили 60 тысяч кузбасских пенсионеров основам противодействия мошенникам.

Как сообщает областной департамент социальной защиты населения, также учреждения соцзащиты оформили в своих помещениях 172 информационных стенда, посвященных правилам безопасного поведения с незнакомцами.

Соцработники распространили 50 тысяч листовок и буклетов, провели разъяснительную работу с помощью газет, радио, телевидения.

Представители старшего поколения, обслуживаемые на дому, получили памятки с телефонами полиции, органов социальной защиты, схемами-инструктажами «Вопросы посторонним гостям».

Как отмечают власти, работа дала положительные результаты. К примеру, выпускница «Школы безопасности», проживающая в Новокузнецке, не открыла двери «сотрудникам банка», пришедшим якобы «заменить денежные купюры на новые» и «сверить номера счетов в сберкнижках». В итоге женщина сберегла свое имущество, а незнакомцев, пытавшихся проникнуть к ней в квартиру обманным путем, разыскивает полиция.

Недавно 70-летняя пенсионерка из Белова не попалась на уловки телефонных мошенников, которые заявили ей о якобы очень плохих анализах и оценили услуги по ее «исцелению» от несуществующего заболевания в 140 тысяч. Однако пожилая женщина прервала разговор, поскольку неоднократно читала в местной газете рекомендации кузбасских полицейских, предупреждающих и о такой схеме обмана.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/88232.html

http://www.moe-online.ru/image/news/346074_s1.jpg

По итогам 2016 года соцработники обучили 60 тысяч кузбасских пенсионеров основам противодействия мошенникам.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Троих кузбассовцев осудили за нападение на таксиста

mnogo.media
mnogo.media

В кинотеатре у кемеровчанина похитили ноутбук

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

К 400-летию Новокузнецка Центробанк выпустит памятную монету

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе осудили чиновника и инспектора ГИБДД

mnogo.media
mnogo.media

Илья Середюк наградил кемеровских хоккеистов

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

На кузбасских улицах полиция ловит курильщиков

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить