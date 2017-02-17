Замерзавших автоледи с дочкой спасли на дороге Новокузнецк-Таштагол

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В Таштагольском районе сотрудники ГИБДД помогли замерзающей женщине и ее маленькой дочери, машина которых сломалась на междугородней трассе.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, инцидент произошел накануне около 19:00, когда инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Руслан Баранин и лейтенант полиции Алексей Пауль контролировали движение на автодороге «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол».
В районе 101-го километра они заметили автомобиль, стоявший на обочине с включенной аварийной сигнализацией и поднятым капотом.
Женщина-водитель рассказала полицейским, что по пути из Новокузнецка ее автомобиль сломался. Как исправить ситуацию, она не знала. Поэтому сидела в неработающем автомобиле вместе со своим маленьким ребенком в ожидании помощи.
«Учитывая, что на улице было холодно, автоледи и ее шестилетняя дочь к моменту приезда полицейских успели изрядно замерзнуть. Полицейские посадили женщину и ребенка в патрульный автомобиль, а сами осмотрели ее транспортное средство», — отметили в ведомстве.
Оказалось, что в баке «сломавшейся» машины просто закончился бензин.
Канистру инспекторы нашли в ее же автомобиле и вместе с автоледи и малышом доехали до ближайшей АЗС, залили в емкость бензин и вернулись назад.
«Сотрудники ГИБДД помогли автоледи заправить автомобиль и запустить двигатель. После этого женщина смогла продолжить путь», — подытожили в полиции.
В Таштагольском районе сотрудники ГИБДД помогли замерзающей женщине и ее маленькой дочери, машина которых сломалась на междугородней трассе.