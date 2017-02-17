Новокузнечане не дождались «скорую» и сами отвезли дочку в больницу

Правоохранительные органы начали проверки по сообщению в СМИ о бездействии «скорой помощи», которую родители годовалой девочки из Новокузнецка ждали несколько часов.

Сегодня в интернете появились публикации, в которой мужчина рассказывает, что 16 февраля у его годовалой дочери поднялась температура, открылась рвота, они вызвали «скорую помощь».

Прождав медиков несколько часов, родители отменили вызов и сами увезли ребенка в больницу, где девочку госпитализировали.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Ход проведения проверки взят на контроль руководством следственного управления», — сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура также организовала проверку этой информации.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего прокуратурой Новокузнецка организована проверка исполнения требований законодательства о здравоохранении. При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в областном ведомстве.

Напомним, недавно инцидент с опоздавшей на роды «скорой» в Кемерове обернулся уголовным делом по статье «халатность». В ночь на 1 января у жительницы областного центра начались преждевременные роды, она вызвала «скорую». Однако в дороге автомобиль медиков сломался, а вызов попал в раздел отмененных. За это время родственники уже самостоятельно приняли роды у женщины и снова вызвали неотложку. Вторая бригада доставила роженицу с новорожденным в больницу.

Об инциденте стало известно в конце января — после того, как мать роженицы обратилась в прокуратуру, которая проводит собственную проверку.

Губернатор Аман Тулеев поручил отстранить от должности главврача Кемеровской станции скорой помощи Евгения Аверьянова за неудовлетворительную организацию работы службы, в частности, за халатность ее сотрудников. В итоге он лишился поста приказом профильного департамента, специалисты которого также разбираются в ситуации.