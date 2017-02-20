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Официальную эмблему 70-летия Дня шахтёра утвердили в Кузбассе

Опубликовано , 67 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Департамент угольной промышленности обладминистрации утвердил эмблему 70-летия Дня шахтёра, который отмечается в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Контуром эмблемы стала надпись «70 лет». При разработке символики учли стилистику герба и флага региона, а также элементы эмблемы Дня шахтера, утвержденной в 2010 году.

«В цифре ноль размещены расходящиеся золотые лучи, все вместе образующие контур Кемеровской области. В центре лучей, в обрамлении флагов России и Кузбасса, изображены главные символы горняцкого труда: копер и экскаватор на фоне добытого угля», — пояснили в пресс-службе.

В верхней и нижней части эмблемы расположены надписи «День шахтера» и «Кузбасс», в центральной части — дата основания праздника — «1947» и год проведения праздника — «2017».

Наступивший год посвящен не только 70-летию праздника, но и 295-летию начала добычи угля в стране, поэтому эмблема отражает возможности и перспективы угледобытчиков.

Согласно концепции празднования 70-летия Дня шахтёра, эмблема будет использоваться на культурно-массовых, патриотических, мемориальных, издательских и спортивно-оздоровительных мероприятиях. Среди них конкурсы, выставки, фестивали, олимпиады, международные форумы, конференции и презентации, уроки и встречи учащихся с известными жителями региона.

Напомним, в конце января губернатор Аман Тулеев объявил 2017-й год в Кузбассе годом 70-летия Дня шахтера. Столицей праздника, который отмечается в конце августа, в этом году стал Междуреченск. А торжественные мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею Дня шахтера, состоятся в Кемерове.

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Департамент угольной промышленности обладминистрации утвердил эмблему 70-летия Дня шахтёра, который отмечается в этом году.

 

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