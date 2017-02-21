В Кемерове выбрали официальную эмблему к 100-летию города

Эмблема к 100-летию Кемерова объединила сосну, Михайло Волкова и костер — таковы итоги конкурса на разработку логотипа к юбилею города.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, из 115 работ жюри выбрало одну, которая станет официальной эмблемой праздника.

На конкурсе, объявленном администрацией города, эскизы предоставили не только кемеровчане и жители других территорий Кузбасса, но и дизайнеры из Томска и Москвы.

«Прием заявок завершился 12 февраля. Каждый участник мог предоставить не более пяти эскизов, которые должны были включать в себя графическую и описательную части», — уточнили в мэрии.

Жюри конкурса признало лидером творческий коллектив учащейся 7 «Б» класса школы №58 Татьяны Лопатиной и учителя изобразительного искусства этой же школы Николая Старченкова.

«Авторы работы смогли творчески объединить в логотипе образы, знакомые каждому кемеровчанину: сосну – как символ реликтового Соснового бора, рудознатца Михайло Волкова, первооткрывателя Кузнецкого угольного бассейна, стилизованное изображение сердца в знак любви к городу, а также надпись «100 лет» в виде язычков пламени», — пояснили в горадминистрации.

Как уточнили в мэрии, теперь этот логотип будет использоваться в оформлении улиц города и сувенирной продукции к юбилею 2018 года.

Авторы конкурсной работы по решению администрации получат денежную премию.

Также жюри, в состав которого входили не только профессионалы, но и представители общественности, предложило премировать учащихся и педагогов муниципальных образовательных учреждений, художественных отделений детских школ художественного образования города за проявленную активность, творческий подход к выполнению представленных конкурсных работ.