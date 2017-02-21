В Кемерове выбрали официальную эмблему к 100-летию города

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Эмблема к 100-летию Кемерова объединила сосну, Михайло Волкова и костер — таковы итоги конкурса на разработку логотипа к юбилею города.
Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, из 115 работ жюри выбрало одну, которая станет официальной эмблемой праздника.
На конкурсе, объявленном администрацией города, эскизы предоставили не только кемеровчане и жители других территорий Кузбасса, но и дизайнеры из Томска и Москвы.
«Прием заявок завершился 12 февраля. Каждый участник мог предоставить не более пяти эскизов, которые должны были включать в себя графическую и описательную части», — уточнили в мэрии.
Жюри конкурса признало лидером творческий коллектив учащейся 7 «Б» класса школы №58 Татьяны Лопатиной и учителя изобразительного искусства этой же школы Николая Старченкова.
«Авторы работы смогли творчески объединить в логотипе образы, знакомые каждому кемеровчанину: сосну – как символ реликтового Соснового бора, рудознатца Михайло Волкова, первооткрывателя Кузнецкого угольного бассейна, стилизованное изображение сердца в знак любви к городу, а также надпись «100 лет» в виде язычков пламени», — пояснили в горадминистрации.
Как уточнили в мэрии, теперь этот логотип будет использоваться в оформлении улиц города и сувенирной продукции к юбилею 2018 года.
Авторы конкурсной работы по решению администрации получат денежную премию.
Также жюри, в состав которого входили не только профессионалы, но и представители общественности, предложило премировать учащихся и педагогов муниципальных образовательных учреждений, художественных отделений детских школ художественного образования города за проявленную активность, творческий подход к выполнению представленных конкурсных работ.
«Лес + костёр лучшее сочетание ». Вообще это принцип жюри — выбирать плохие и графически слабые варианты (прикрываясь тем что рисовал обычный человек и это надо отметить, а сильные работы игнорировать). «Также жюри, в состав которого входили не только профессионалы...» — вы шутите? Очевидно по работе что там такие же профессионалы как и тот кто это нарисовал. В итоге: идеи тут никакой, только образы + провинциальная (мягко говоря) реализация. Конечно, я от всей души поздравляю победителя и желаю творческого роста, а решение членов жюри считаю позорным + никакой это не логотип