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В Кемерове выбрали официальную эмблему к 100-летию города

Опубликовано , 89 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

Эмблема к 100-летию Кемерова объединила сосну, Михайло Волкова и костер — таковы итоги конкурса на разработку логотипа к юбилею города.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, из 115 работ жюри выбрало одну, которая станет официальной эмблемой праздника.

На конкурсе, объявленном администрацией города, эскизы предоставили не только кемеровчане и жители других территорий Кузбасса, но и дизайнеры из Томска и Москвы.

«Прием заявок завершился 12 февраля. Каждый участник мог предоставить не более пяти эскизов, которые должны были включать в себя графическую и описательную части», — уточнили в мэрии.

Жюри конкурса признало лидером творческий коллектив учащейся 7 «Б» класса школы №58 Татьяны Лопатиной и учителя изобразительного искусства этой же школы Николая Старченкова.

«Авторы работы смогли творчески объединить в логотипе образы, знакомые каждому кемеровчанину: сосну – как символ реликтового Соснового бора, рудознатца Михайло Волкова, первооткрывателя Кузнецкого угольного бассейна, стилизованное изображение сердца в знак любви к городу, а также надпись «100 лет» в виде язычков пламени», — пояснили в горадминистрации.

Как уточнили в мэрии, теперь этот логотип будет использоваться в оформлении улиц города и сувенирной продукции к юбилею 2018 года.

Авторы конкурсной работы по решению администрации получат денежную премию.

Также жюри, в состав которого входили не только профессионалы, но и представители общественности, предложило премировать учащихся и педагогов муниципальных образовательных учреждений, художественных отделений детских школ художественного образования города за проявленную активность, творческий подход к выполнению представленных конкурсных работ.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/88290.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_02/20170221_03.jpg

Эмблема к 100-летию Кемерова объединила сосну, Михайло Волкова и костер — таковы итоги конкурса на разработку логотипа к юбилею города.

1 комментарий

  1. «Лес + костёр лучшее сочетание ». Вообще это принцип жюри — выбирать плохие и графически слабые варианты (прикрываясь тем что рисовал обычный человек и это надо отметить, а сильные работы игнорировать). «Также жюри, в состав которого входили не только профессионалы...» — вы шутите? Очевидно по работе что там такие же профессионалы как и тот кто это нарисовал. В итоге: идеи тут никакой, только образы + провинциальная (мягко говоря) реализация. Конечно, я от всей души поздравляю победителя и желаю творческого роста, а решение членов жюри считаю позорным + никакой это не логотип

 

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