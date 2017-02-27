Участковый в Осинниках скрутил грабителя, ранившего его в грудь

В Осинниках участковый уполномоченный Зураб Дзнеладзе, несмотря на полученное ранение, задержал вооруженного преступника.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, накануне вечером майор полиции, находясь на службе, увидел, как на остановке общественного транспорта неизвестный пытался вырвать сумку из рук женщины.

«Полицейский незамедлительно поспешил на помощь горожанке. Заметив приближение сотрудника полиции в форме, злоумышленник достал нож и напал на него. Налетчик ударил участкового ножом в грудь и попытался скрыться», — рассказали в ведомстве.

Несмотря на полученное ранение, Зураб Дзнеладзе применил боевые приемы борьбы и в результате сумел обезоружить, скрутить нападавшего и доставить его в отдел полиции.

В настоящее время участковый уполномоченный находится в больнице, ему оказана необходимая медицинская помощь. Жизни полицейского ничего не угрожает.

«Старшему участковому уполномоченному полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Осинники майору полиции Дзнеладзе Зурабу Тевратовичу 53 года. Стаж работы в органах внутренних дел – 30 лет, в должности участкового уполномоченного – с ноября 2016 года», — уточнили в ГУ МВД.

Только в отделении полицейский заметил кровь, коллеги вызвали «скорую помощь».

«У потерпевшего диагностированы непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, ему оказана квалифицированная медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает», — отмечает в свою очередь Следственный комитет РФ по Кемеровской области.

По данным СК, налетчик — ранее судимый 26-летний житель города Осинники, который только летом 2016 года освободился из заключения, где отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», согласно санкциям которой максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.