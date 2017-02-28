Начало календарной весны в Кузбассе будет теплым и снежным

По прогнозу Кемеровского гидрометцентра, на этой неделе погода по области будет переменчивой и по-весеннему теплой.

В ближайшие дни сохранится влияние циклона, поэтому будет ветрено и с осадками, а с четверга антициклон покажет свой характер — осадки прекратятся, но температура существенно не изменится.

Как сообщают синоптики, суточный ход температур будет особенно заметен в горных районах области: ночные температуры в отдельные дни могут достигать отметок -16°С, а днем возможно повышение до +10°С.

К примеру, 25 февраля по югу области уже отмечались положительные температуры. На метеостанции Кондома зафиксировано плюс 10, в Таштаголе и в Междуреченске — семь градусов выше нуля.

Сегодня днем столбик термометра повысится до -1,+4°С, по югу до плюс 11, порывы южного ветра могут достигать 18 метров в секунду. Будет наблюдаться небольшой мокрый снег, гололедные явления. В ночь на среду температура понизится до минус 4-9, при прояснениях — до 17 ниже нуля.

В среду в отдельных районах сохранится небольшой снег, мокрый снег, метели. Юго-западный ветер с порывами до 14 м/с. Температура днем повысится до -3,+2°С, в предгорьях до плюс семи. В ночь на четверг будет минус 5-10, местами до 15 ниже нуля.

В четверг осадки постепенно начнут прекращаться. Только по югу области местами еще сохранится умеренный снег, мокрый снег. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Днем температура от нуля до минус пяти, ночью 5-10 ниже нуля, при прояснениях до минус 15 градусов.

В пятницу без осадков, температура останется практически в тех же пределах: днем в районе нуля — минус пяти, в ночные часы 3-8 ниже нуля, при прояснениях до минус 13 градусов. Западный умеренный ветер.

В выходные дни резких перепадов температуры и давления не ожидается. Продолжит оказывать свое влияние антициклон, дни будут солнечными и теплыми.

Согласно предварительному прогнозу, в субботу днем будет без осадков с западным умеренным ветром, столбик термометра повысится до отметок +3, -2°С, а в ночь понизится до минус 3-8, местами до 13 ниже нуля. В воскресенье ветер сменит направление на южное и будет от слабого до умеренного, температура днем слабоположительная от -1 до +4°С.

В начале следующей недели немного похолодает.

«Март — это первый весенний месяц, но в Сибири в этот период еще сохраняется зимний режим погоды, с морозами и метелями. В этом году температуры в марте хоть и ожидаются выше климатической нормы, но, тем не менее, возвраты холодов в отдельные дни, еще возможны», — предупредили в гидрометцентре.