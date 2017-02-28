Лже-мастера по газовым плитам обокрали кемеровского пенсионера

В Кемерове полицейские разыскивают «мастеров по ремонту газовых плит», которые похитили у 77-летнего пенсионера все сбережения — 220 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, пожилой кемеровчанин рассказал, что около полудня в его квартиру постучали двое мужчин.

Неизвестные представились сотрудниками газовой компании и сообщили, что проводят плановую проверку оборудования. Доверчивый пенсионер пустил их в свою квартиру.

Визитеры сделали вид, что проводят осмотр, после чего резюмировали, что печь в его доме старая и ее нужно заменить. Чтобы привезли новую, пенсионер должен был показать, что у него есть нужная сумма – 6,5 тыс. рублей. Мужчина достал деньги из шкафа, показал «газовым спициалистам», после чего убрал обратно.

«Пока один визитер отвлекал хозяина жилища, его подельник похитил все сбережения пенсионера – 220 тыс. рублей, затем оба поспешили уйти, пообещав, что через час привезут новую печь. Только спустя время потерпевший обнаружил пропажу денег и сообщил об этом в полицию», — отметили в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают доя пяти лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские в очередной раз призывают жителей к бдительности: не впускать незнакомцев в свое жилище и проверять всю поступающую от них информацию.

«Злоумышленники могут попытаться проникнуть к вам в квартиру под предлогами продажи молока, меда или других продуктов, замены или проверки счетчиков, под видом соцработника или работника правоохранительных органов», — подчеркивают в ГУ МВД.

Если незнакомец представляется сотрудником какой-либо организации, полицейские рекомендуют позвонить в учреждение и уточнить, работает ли там данный специалист и направлялся ли он по вашему адресу.