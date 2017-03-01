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МЧС предупреждает об опасности схода снега из-за перепада температур

Опубликовано , 106 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © static.ngs.ru

Прогнозируемые перепады температур могут спровоцировать сход снежно-ледяных масс не только с крыш, но и с козырьков балконов и лоджий.

Об этом сообщает Главное управление МЧС по Кемеровской области.

По данным Кемеровского гидрометцентра, сегодня, 1 марта, ожидаются перепады дневных и ночных температур: ночью при прояснениях до -15°С, днем по югу до +8 °С. По северу области возможны осадки в виде снега.

«В связи с риском схода снежно-ледяных масс с крыш, козырьков балконов и лоджий, будьте предельно осторожны при передвижении возле зданий и при парковке возле них автомобилей, обходите места, обозначенные предупредительными лентой или табличкой», — советуют спасатели.

МЧС напоминает, что выход и выезд на лед вне оборудованных ледовых переправ опасен, а также призывает оградить детей от прогулок вблизи водоемов без присмотра.

Из-за неоднородной структуры ледового покрова высок риск возникновения происшествий, связанных с провалом техники под лед.

«Владельцам снегоходной техники, а также любителям горнолыжного отдыха в связи с опасностью схода лавин следует планировать свой маршрут строго по оборудованным трассам», — добавили в ведомстве.

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Прогнозируемые перепады температур могут спровоцировать сход снежно-ледяных масс не только с крыш, но и с козырьков балконов и лоджий.

 

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