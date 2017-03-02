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Суд поддержал мэрию Кемерова и запретил восстанавливать ТЦ «Славянский»

Опубликовано , 101 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © rg.ru

Восстановление ТЦ «Славянский» признано незаконным — администрация города Кемерово добилась соответствующего судебного решения в Арбитражном суде Кемеровской области.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 1 марта суд вынес решение по иску администрации города Кемерово к ООО «Эксмебель» о прекращении деятельности по проведению строительных работ и эксплуатации ранее обрушившегося здания по проспекту Кузнецкий.

Причиной обращения в суд послужило проведение собственником восстановительных работ в обход действующего законодательства.

Напомним, 14 июля 2016 года произошло обрушение части ТЦ «Славянский», пострадали люди. Для ликвидации последствий глава города Илья Середюк создал оперативный штаб, который организовал аварийно-спасательные работы с участием 230 спасателей и 67 единиц спецтехники.

После завершения работ собственник – ООО «Эксмебель» – должен был принять меры по обеспечению безопасности, так как здание было аварийным и непригодным для эксплуатации.

«Владелец торгового центра начал восстановительные работы в отсутствие госэкспертизы проектной документации, что является нарушением закона и может в последующем повлечь за собой угрозу обрушения здания», — отметили в горадминистрации, добавив, что Арбитражный суд Кемеровской области поддержал позицию властей в отношении ТЦ.

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https://rg.ru/i/gallery/08a21a9e/2_e3abb0a3.jpg

Восстановление ТЦ «Славянский» признано незаконным — администрация города Кемерово добилась соответствующего судебного решения в Арбитражном суде Кемеровской области.

 

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