Газеты и интернет
Радио
-4°C, облачно
Войти на сайт

Долги по зарплате в Кузбассе сократились в два раза — до 40 млн руб

Опубликовано , 86 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © sweet211.ru

За февраль этого года задолженность по заработной плате в Кемеровской области сократилась с 79,9 млн до 40 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации со ссылкой на данные областного департамента труда и занятости населения.

В том числе, по информации ведомства, МКП «ЖКХ» Топкинского района (директор Ахмед Евлоев) полностью погасило долг перед работниками на 3,1 млн рублей.

ООО «Кузбассмясопром» Промышленновского района (гендиректор Александр Кикалов) выплатил 1,1 млн рублей, но еще должен 2,5 млн рублей.

«37,3% от оставшегося объема долга или 15,3 млн рублей приходится на организации-банкроты (на начало месяца — 19,2%)», — уточнили в обладминистрации.

Любой кузбассовец — как работник, так и работодатель — может обратиться в департамент труда и занятости по телефону горячей линии (8-384-2) 58-72-84.

«По этому номеру можно оставить свое сообщение или сразу получить консультацию по вопросам прав и обязанностей, легализации трудовых отношений, выдачи зарплаты вовремя и в полном объеме», — пояснили в ведомстве.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/88424.html

http://sweet211.ru/images/news/57a09a1d683fbdc3cf3b1f3f92a8cce71.jpg

За февраль этого года задолженность по заработной плате в Кемеровской области сократилась с 79,9 млн до 40 млн рублей.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

В Кузбассе пропал мужчина без пальцев и передних зубов

mnogo.media
mnogo.media

Из-за таяния снега в центре Кемерова затопило квартиру

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Новокузнецкие полицейские разыскивают торговку наркотиками

VSЁ42
VSЁ42

28-летний новокузнечанин пропал без вести по пути домой

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Из Кемерова могут запустить авиарейсы до Китая

VSЁ42
VSЁ42

В Кузбассе зэку добавили срок за донос на сотрудников колонии

Экономика

Март 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3
45
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить