За февраль этого года задолженность по заработной плате в Кемеровской области сократилась с 79,9 млн до 40 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации со ссылкой на данные областного департамента труда и занятости населения.

В том числе, по информации ведомства, МКП «ЖКХ» Топкинского района (директор Ахмед Евлоев) полностью погасило долг перед работниками на 3,1 млн рублей.

ООО «Кузбассмясопром» Промышленновского района (гендиректор Александр Кикалов) выплатил 1,1 млн рублей, но еще должен 2,5 млн рублей.

«37,3% от оставшегося объема долга или 15,3 млн рублей приходится на организации-банкроты (на начало месяца — 19,2%)», — уточнили в обладминистрации.

Любой кузбассовец — как работник, так и работодатель — может обратиться в департамент труда и занятости по телефону горячей линии (8-384-2) 58-72-84.

«По этому номеру можно оставить свое сообщение или сразу получить консультацию по вопросам прав и обязанностей, легализации трудовых отношений, выдачи зарплаты вовремя и в полном объеме», — пояснили в ведомстве.