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Новый блок по соцвопросам появился в администрации Кузбасса

Опубликовано , 86 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © vesti42.ru

В областной администрации сформирован новый блок — по социальным вопросам, который возглавил Алексей Сергеев.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

В состав блока вошли областной департамент социальной защиты населения, областное архивное управление и управление ЗАГС Кемеровской области.

«На должность заместителя губернатора по социальным вопросам назначен Алексей Сергеев, до этого занимавший пост заместителя губернатора по вопросам здравоохранения», — говорится в сообщении.

В свою очередь замгубернатора по вопросам здравоохранения стал Валерий Цой. Он будет курировать областной департамент охраны здоровья населения и управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области.

Валерий Цой ранее занимал пост замгубернатора по вопросам социальной политики. В результате кадровых перестановок эта должность упразднена.

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В областной администрации сформирован новый блок — по социальным вопросам, который возглавил Алексей Сергеев.

 

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