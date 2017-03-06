Новый блок по соцвопросам появился в администрации Кузбасса

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В областной администрации сформирован новый блок — по социальным вопросам, который возглавил Алексей Сергеев.
Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.
В состав блока вошли областной департамент социальной защиты населения, областное архивное управление и управление ЗАГС Кемеровской области.
«На должность заместителя губернатора по социальным вопросам назначен Алексей Сергеев, до этого занимавший пост заместителя губернатора по вопросам здравоохранения», — говорится в сообщении.
В свою очередь замгубернатора по вопросам здравоохранения стал Валерий Цой. Он будет курировать областной департамент охраны здоровья населения и управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области.
Валерий Цой ранее занимал пост замгубернатора по вопросам социальной политики. В результате кадровых перестановок эта должность упразднена.
В областной администрации сформирован новый блок — по социальным вопросам, который возглавил Алексей Сергеев.