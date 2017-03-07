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Начальник участка на шахте «Юбилейная» работал с «липовым» дипломом

Опубликовано , 127 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © gorlovka.today

Уголовное дело по факту подделки диплома возбуждено на основании материалов проверки Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, таковы результаты проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на шахте «Юбилейная», которая проходила в январе.

«В ходе проверки были изучены документы об образовании инженерно-технических работников шахты. Установлено, что начальник участка по добыче угля №1 ООО «Шахта «Юбилейная» в феврале 2016 года при трудоустройстве в отдел кадров предоставил поддельный диплом о высшем профессиональном образовании», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, диплом был выдан Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Сибирский государственный индустриальный университет».

По документам «выпускнику» присуждена квалификации «горный инженер» по специальности «подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Однако проверка показала, что «студент» в СибГУ никогда не учился.

Прокурор направил материалы проверки для возбуждения уголовного дела, и 3 марта дознаватель полиции «Заводской» в отношении работника шахты возбудил уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа», производится расследование.

Кроме того, прокурор внес директору шахты представление об устранении выявленных нарушений закона: в восьми зданиях шахты нет автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в соответствии с проектом противопожарной защиты, в помещениях раздевалок шахты не установлены групповые ингаляторы, нет помещения для централизованного хранения и мытья фляг.

Представление прокурора находится на рассмотрении.

На днях федеральные СМИ сообщали, что депутат Госдумы РФ от Кузбасса Антон Горелкин предложил Генпрокуратуре и Рособрнадзору усилить работу по борьбе с поддельными дипломами.

«Мною были направлены обращения в Генпрокуратуру РФ и Рособрнадзор с предложениями усилить работу по борьбе с поддельными дипломами и их незаконной продажей в интернете. В частности, я прошу проверить создателей сайтов по продаже дипломов и принять соответствующие меры в предусмотренном законом порядке», – заявил Горелкин.

Кроме того, он работает над законопроектом по ужесточению уголовной ответственности за использование поддельных дипломов, их изготовление и торговлю. «Человек, выдающий себя по фальшивому документу об образовании, за хирурга, строителя или пилота самолета, это почти убийца, у него не должно быть шанса отделаться штрафом или исправительными работами», — считает депутат.

Антон Горелкин также напомнил, что есть инструмент, который позволяет работодателям легко проверить дипломы своих специалистов — база дипломов на сайте Рособрнадзора, но пользуются ей редко.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/88477.html

https://gorlovka.today/images/2015/12/diplom-2.JPG

Уголовное дело по факту подделки диплома возбуждено на основании материалов проверки Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

 

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