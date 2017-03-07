Кузбасс сохранил лидерство в рейтинге социально-политической устойчивости

Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» составил рейтинг регионов России за февраль, в котором Кемеровская область вновь оказалась в первой группе с максимальной социально-политической устойчивостью.

Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте Фонда.

Кузбасс набрал 8 баллов и снова стал единственным регионом в Сибири, вошедшим в группу субъектов РФ с максимальной устойчивостью.

На высокую позицию Кузбасса в федеральном рейтинге оказали влияния такие события, как обсуждение губернатором Аманом Тулеевым и первым вице-премьером правительства РФ Игорем Шуваловым программы модернизации моногородов Кузбасса.

Также эксперты положительно оценили запуск установки первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающем комплексе в Анжеро-Судженске, начало работы на базе кемеровского предприятия «Азот» агроцентра, который будет заниматься разработкой удобрений для сельского хозяйства.

Составители рейтинга отметили подписание обладминистрацией соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с четырьмя угольными компаниями региона, выделение правительством РФ субсидии в размере 100 млн рублей на реконструкцию объектов здравоохранения, завершение строительства транспортно-логистического комплекса торговой сети «Магнит» в селе Ягуновское Кемеровского района.

Кроме того, эксперты упомянули и спортивные достижения: восьмое место по хоккею с мячом в рейтинге командных игровых видов спорта Фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-экспресс», а также пятое место по регби.

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года ежемесячно. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации.

Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где десять — максимальная оценка, один — минимальная (в феврале максимальный показатель составил 8,3 балла). Внутри рейтинга регионы разделены на пять категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.