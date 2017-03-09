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Аман Тулеев подарил еще два выходных кузбасским мамам-бюджетницам

Опубликовано , 20 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © gazetairkutsk.ru

Губернатор Аман Тулеев объявил два дополнительных выходных в году для женщин, работающих в бюджетной сфере и воспитывающих детей до 18 лет.

О новой льготе глава региона сообщил в праздничном телевизионном поздравлении кузбасских женщин с 8 Марта.

По решению губернатора, мамы-бюджетницы смогут при сохранении зарплаты отдыхать в важные для них даты — День защиты детей и День знаний.

Новая мера поддержки призвана помочь матерям полностью охватить заботой детей, собрать их в школу или, наоборот, отправить на каникулы, посетить с семьей праздничные мероприятия.

Губернатор призвал руководителей предприятий и организаций всех форм собственности и профсоюзы поддержать инициативу и принять такое же решение для женщин, которые трудятся на производстве, но только там, где позволяет режим работы.

«Уверен, от такой нашей целенаправленной политики выиграют все, и, прежде всего, семья, дети, ведь ничто не заменит ребёнку материнскую заботу, ласку, внимание", — сказал Аман Тулеев.

«А по большому счету выигрывает всё общество, ведь, чем больше времени вы будете заниматься воспитанием своих ребятишек, тем меньше будет у нас подростковая преступность, наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность», — отметил губернатор.

В этом году в Кузбассе удалось сохранить все областные льготы для женщин. В первую очередь, это льготы по жилью, отдыху, оздоровлению детей.

Кроме того, еще в 1999 году по распоряжению Тулеева введен сокращенный рабочий день с сохранением зарплаты для работниц бюджетной сферы. С 1 мая по 30 сентября, там, где позволяют условия производства по пятницам бюджетницы трудятся до 15:00.

Также с марта 2016 года действует установленная Аманом Тулеевым льгота для сотрудниц обладминистрации, которые воспитывают трех и более детей. Раз в месяц пятница становится оплачиваемым выходным.

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Губернатор Аман Тулеев объявил два дополнительных выходных в году для женщин, работающих в бюджетной сфере и воспитывающих детей до 18 лет.

 

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