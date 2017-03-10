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Экс-мэр Прокопьевска Гаранин получил два года условно и амнистию

Опубликовано , 82 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © prokopievsk.ru

В Прокопьевске вынесен обвинительный приговор бывшему главе города Валерию Гаранину в злоупотреблении должностными полномочиями.

Приговором суда Гаранину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, суд на два года лишил его права занимать управленческие должности.

Следствием и судом установлено, что чиновник, злоупотребляя должностными полномочиями, действуя в интересах знакомой местной жительницы, в 2010 году совершил действия по приобретению квартиры за счет бюджетных средств.

«На ее банковский счет было перечислено 2,4 млн рублей из городского бюджета. Примечательно, что рыночная стоимость данной квартиры составляла 1,395 млн рублей. В результате неправомерных действий должностного лица городскому бюджету причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей», — сообщает областное следственное управление СК РФ.

Данный факт выявили сотрудники УФСБ по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела провели почерковедческую экспертизу, которая подтвердила факт подписания чиновником распоряжений о перечислении бюджетных средств. В ходе предварительного расследования вину Гаранин не признал.

«В связи с актом амнистии он освобожден от наказания. Приговор в законную силу не вступил», — добавили в ведомстве.

Напомним, что Гаранин занимал пост главы Прокопьевска с 1999 года и ушел в отставку в сентябре 2016 года.

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В Прокопьевске вынесен обвинительный приговор бывшему главе города Валерию Гаранину в злоупотреблении должностными полномочиями.

 

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