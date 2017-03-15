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Туристов обязали информировать МЧС об опасных походах

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © kazkurort.kz

Правительство РФ обязало организаторов активных видов туризма в России не позднее, чем за десять рабочих дней информировать территориальные органы МЧС о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными.

Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Распоряжение касается также туристических групп, имеющих в своем составе детей, и самих туристов, осуществляющих самостоятельные путешествия по стране.

К опасным направлениям относятся туристические маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Представителям туристической индустрии и туристам для информирования о намеченных маршрутах необходимо обращаться в поисково-спасательные формирования, а также в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.

МЧС, напоминая любителям активного и экстремального отдыха основные правила перед выходом на маршрут, в первую очередь призывает адекватно оценить опасности и трудности маршрута, состояние здоровья и физподготовку.

«Отметьтесь в спасательной службе. Проинформируйте специалистов о маршруте вашей группы и сроках возвращения. Это позволит в случае необходимости оперативно и в верном направлении организовать ваши поиски. Оговорите порядок информационного обмена спасателей и туристов», — рекомендуют в ведомстве.

Отправляясь в поход, спасатели советуют взять средства связи: мобильный, спутниковый телефоны, радиостанцию. При ухудшении погоды, стихийном бедствии или травмировании движение следует прекратить и запросить помощи.

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Правительство РФ обязало организаторов активных видов туризма в России не позднее, чем за десять рабочих дней информировать территориальные органы МЧС о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными.

 

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