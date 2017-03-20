Середюк: Аномальные снегопады для всех стали проверкой на прочность

Сегодня глава города Кемерово Илья Середюк на встрече с журналистами подвел итоги зимнего сезона и рассказал о планах по благоустройству города.

«Зимний сезон для города Кемерово был непростым. Выпало рекордное количество осадков, были колебания температур — от плюс 4 до минус 30 и ниже. Все это, конечно, вызывало определенные сложности в текущей работе, но в то же время произошла проверка жизнеспособности системы по содержанию города», — сказал мэр.

С октября по март с улиц и дорог вывезли более 2 млн кубометров снега, тогда как в 2016 году было около 900 тысяч кубометров. Эта работа продолжается и сейчас в рамках противопаводковых мероприятий. Тяжелой эта зима была и для жилищных организаций: из дворов и проездов вывезено 134 тыс. кубометров снега (в 2016 году — 25,9 тыс. кубических метров).

Таким образом, по сравнению с прошлой зимой сделано почти в 2,5 раза больше, в связи с этим возросли и затраты бюджета. На сегодняшний день стоимость вывоза снега уже составила 160 млн рублей (прошлой зимой затраты составили 70 млн рублей).

«Такая тяжелая зима стала определенной проверкой на прочность и нашей жизнеспособности, и мы извлекли определенные уроки. Не будь она такой сложной по количеству осадков, мы бы не могли увидеть все проблемы, которые сложились в этой сфере», — отметил Середюк.

Власти города выявили пять основных проблем, которые необходимо решить, чтобы следующая зима прошла легче.

Так, будет решаться кадровая проблема: текучесть кадров в сфере ЖКХ составила до 20%. По договоренности с КузГТУ и Центром дорожных исследований составлена программа о проведении обучения и повышения квалификации для специалистов предприятий благоустройства. В первом потоке на обучение планируется направить 70 человек.

К предстоящему сезону решится вопрос нехватки дорожной техники. Специалисты подсчитали, что в Кемерове для уборки города необходимы 278 единиц спецтехники, в наличии – 193, из них в «хроническом ремонте» – больше половины. Общий износ в среднем составляет 70%.

Совместно с руководством области принято решение приобрести в лизинг 56 единиц дорожной техники: десять дорожных механизированных комплексов, семь автогрейдеров, восемь тракторных щеток, по шесть поливо-уборочных машин и фронтальных погрузчиков, по пять мини-погрузчиков и лаповых снегопогрузчиков, по два погрузчика-экскаватора, снегоротора и самосвала. Техника в таком объеме будет приобретена впервые, при этом выбор был сделан в пользу многофункциональных машин, которые можно использовать круглый год.

К следующему зимнему сезону пересмотрят схему уборки города, основные недостатки в содержании предопределены неэффективным распределением территорий за предприятиями благоустройства; очистка дорог в ущерб пешеходным зонам и недостаточное внимание к частному сектору.

Сейчас проводится распределение территории города на большее количество секторов ответственности – вместо четырех их будет 15.

Пешеходные зоны передадут от дорожников предприятиям озеленения, которые способны оперативнее их очищать. Безответственные подрядчики будут отстранены от уборки города.

Зимой 2017—2018 годов необходимо будет предусмотреть большее количество мест для складирования снега. Кроме того, не было разрешения на бесплатный вывоз снега для управляющих компаний, бизнеса, это сдерживало работы по очистке территорий города — в феврале был открыт бесплатный доступ на снегоотвалы.

В рамках благоустроительных работ в городе начинается масштабная весенняя генеральная уборка. Предприятия благоустройства переходят на весеннюю схему работы, которая включает в себя уборку проезжей части от остатков противогололедных материалов, уборку вытаявшего мусора, ямочный ремонт дорог, покраску элементов благоустройства, восстановление газонов, нанесение дорожной разметки.