Проезд по Станционной в Кемерове закрыли из-за провалившегося асфальта

ГИБДД закрыла проезд в Центральном районе Кемерова из-за частичного провала асфальта и предупредила водителей об ограничении движения по улице Станционной.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Ограничен сквозной проезд транспортных средств на улице Станционной, так как в районе дома №17 произошел провал проезжей части», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ограничение будет действовать до окончания аварийно-восстановительных работ.

Водителей просят учитывать эту информацию и выбирать маршрут движения в объезд данного участка по проспектам Кузнецкий и Советский.

По данным СМИ, в результате провала асфальта никто из горожан не пострадал, ущерб транспорту также не был причинён.

«Из-за обводнения грунта по причине активного таяния снега обрушился свод канализационного коллектора в районе улицы Станционная, 17. Уже ведутся восстановительные работы, которые планируются закончить до 20:00 24 марта. На время ремонта движение будет перекрыто. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — рассказал Сибдепо главный диспетчер АО «КемВод» Владимир Акиньшин.