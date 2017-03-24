Кузбасские школьники проведут каникулы во Владимирской области

Сегодня, 24 марта, группа кузбасских школьников отправляется в познавательную поездку по Владимирской области.

Поездка организована по инициативе Амана Тулеева в рамках областной программы «Активные школьники Кузбасса за развитие моногородов» и продлится до 3 апреля, сообщила пресс-служба обладминистрации.

В состав группы вошли 50 учащихся восьмых и десятых классов.

Это активисты «пилотных» школ Кемеровской области детско-юношеской общественной организации «Российское движение школьников» из Анжеро-Судженска, Прокопьевска, Юрги, а также активисты ассоциации детской общественной организации «Молодежь 42».

«Поездка направлена на знакомство старшеклассников с особенностями реализации городских проектов по развитию моногородов в регионах России, с достопримечательностями других регионов», — пояснили в пресс-службе.

В рамках поездки школьники посетят моногород Гороховец, где встретятся с бойцами юнармии, расскажут о моногородах Кемеровской области и развитии детско-юношеской общественной организации «Российское движение школьников» на территории Кузбасса. Также в Гороховце они познакомятся с процессом производства стеклотары на заводе «Русджам».

Кроме того, в программе обзорная экскурсия по Владимирской области с посещением музейного комплекса «Палаты», Гусь-Хрустального стекольного завода, Суздальского музея деревянного зодчества.

Группа также побывает в Москве, где посетит Красную площадь, Кремль и зоопарк.