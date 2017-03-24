Почти треть проживающих в зоне подтопления застраховали имущество

Уже 2,5 тысячи семей или 28,3% кузбассовцев, проживающих в зоне возможного подтопления, застраховали свое имущество от последствий предстоящего паводка.

Об этом сообщает управление по ценным бумагам и страховому рынку.

На юге области от предстоящего паводка застраховано 29,1% жилых домов, в центре — 28,5%, на севере — 21,9%.

Администрации городов и районов завершают оформление полисов на муниципальное имущество, 100 объектов или 78,1% уже получили страховые свидетельства.

«В том числе 13 школ, семь детсадов, поликлиника, три больницы, детско-юношеская спортивная школа, два Дома культуры, два музея, 43 моста, 10 дамб, пять участков дорог, две котельные, водозабор, гидротехническое сооружение», — уточнили в ведомстве.