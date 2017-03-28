Кемеровчанка просит депутата Госдумы помочь в переселении из льготной квартиры

Жительница Кемерова Яна Муратова просит депутата Государственной Думы от Кузбасса Антона Горелкина помочь ей в переселении из льготной квартиры. Женщина, работающая педагогом в школе, получила это жилье четыре года назад. Яне Муратовой, которая одна воспитывает дочку, предоставили льготный займ на первоначальный взнос и предложили жилье в Ягуновке.

«Буквально с первых дней в новой квартире наша с дочкой жизнь превратилась в ад, — рассказывает Яна Муратова на приёме у депутата Госдумы. — В нашем доме в большинстве своём проживают те, кто получил квартиры бесплатно — переселенцы из ветхого и аварийного жилья, сироты. Многие из моих соседей по дому не работают, пьянствуют, скандалят, засоряют подъезд, драки не затихают круглые сутки, мы с дочерью боимся ложиться спать и включаем на ночь вентилятор, чтобы хоть как-то заглушить пьяные вопли соседей. Полиция бездействует».

Кемеровчанка неоднократно обращалась за помощью в городскую администрацию и прокуратуру, но в ответ получала лишь формальные отписки.

Учительница, которая одна тянет на себе ипотеку, готова вернуть муниципалитету льготный займ, чтобы ей предоставили другое жилье.

«Жилье и всё, что с ним связано — это самые болезненные проблемы. Яну Муратову с дочкой, конечно, нужно спасать, — комментирует парламентарий Антон Горелкин. — Я взял обращение кемеровской учительницы в работу и прямо ей сказал, что с моей стороны отписки не будет. Я уверен, что в данном случае еще при распределении льготных квартир к делу подошли чисто формально".

"Конечно, детей-сирот и жильцов ветхих домов необходимо переселять тоже в благоустроенные квартиры. Но нужно же учитывать социальные обстоятельства. Если бы Яну Викторовну предупредили о том, в какой дом ее заселяют — она бы отказалась от этой квартиры и проблемы бы не было», — отмечает депутат.