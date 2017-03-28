«Умные» пожарные извещатели устанавливают в домах кузбассовцев

С начала года в рамках областной акции «Безопасный дом» современные извещатели раннего обнаружения пожара установлены в 360 кузбасских семьях.

Всего за январь—март смонтировали уже более 700 приборов.

Благотворительная акция стартовала в Кузбассе еще четыре года назад по инициативе губернатора Амана Тулеева.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, спасатели совместно с представителями муниципалитетов проводят установку пожарных извещателей в домах людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, многодетных и малообеспеченных семей.

«Пожарный извещатель – необходимый элемент в быту, поскольку помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и немедленно предпринять необходимые действия, чтобы не допустить крупных возгораний в жилье», — отметили в МЧС.

В этом году в Кузбассе появились извещатели нового образца – с GSM-модулем.

По виду они не отличаются от традиционных приборов, однако, по функциям значительно шагнули вперед: теперь оповещение о возгорании происходит не только громким звуковым сигналом, но и информация о пожаре в жилом помещении передаётся на шесть номеров телефонов любых операторов связи.

Сначала сигнал приходит на Центральный пункт пожарной охраны и Единой дежурно-диспетчерской службы города, а также владельцу жилого помещения.

«Автономные извещатели с передачей сигнала по каналам GSM уже установлены в ряде городов и районов Кузбасса: Кемеровский, Новокузнецкий, Беловский, Мысковский, Осинниковский, Краснобродский, Полысаевский, Юргинский городские округа, а также Чебулинский и Гурьевский районы», — уточнили в ведомстве.

Из-за предстоящего паводка особое внимание сейчас уделяют установке датчиков в тех домах, которые попадают в зону возможного подтопления.

Всего за четыре года в рамках акции «Безопасный дом» установлено порядка 8 тыс. приборов.

Инспекторы государственного пожарного надзора отмечают, что такие меры в обеспечении пожарной безопасности имеют положительные результаты: в домах, где установлены пожарные извещатели, гибель и травмирование людей не допущены.