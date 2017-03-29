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В Шерегеше обсудили проект правил землепользования и застройки

Опубликовано , 94 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © sheregesh-hotels.ru

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки поселка Шерегеш и одноименного курорта прошли в Таштагольского районе.

Мероприятие организовано коллегией обладминистрации и администрацией Шерегешского городского поселения.

Как сообщила замначальника Главного управления архитектуры и градостроительства области Светлана Комарова, такие правила в населенном пункте уже существовали, но со временем информации в них стало недостаточно, чтобы производить застройку наиболее эффективно и упорядоченно.

По заданию главного управления архитектуры и градостроительства подрядчики проанализировали существующую застройку и разработали проект, отличающийся от предыдущих документов.

Новый проект рассматривает комплексное развитие поселка и одноименного горнолыжного курорта как единое целое.

«Раньше поселок и турзона считались разными объектами, и их развитием занимались разные структуры власти. В новом проекте объединена концепция развития поселка и туристического кластера. Это поднимет уровень уже плотно застроенного поселка, прежде всего, в части благоустройства, инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, много- и малоэтажного жилищного строительства, инвестиционного сектора», — пояснила зам начальника управления.

Предусмотрено строительство детсадов, школ, объездной дороги вокруг поселка для грузового транспорта, а также соединяющих населенный пункт и курорт транспортных развязок и пешеходных зон для туристов.

Новые правила разработаны в концепции генплана поселка и рассчитанына 20 лет.

«Инвесторы получат открытость использования земельных участков, четкую регламентацию процедур, которые необходимо пройти при строительстве. Самое главное, будут понимать, что можно построить на взятом в аренду или в собственность участке», — подчеркнула Светлана Комарова.

При этом, как отмечают специалисты, правила призваны упорядочить проектирование и строительство, чтобы сохранить существующий природный ландшафт и природные богатства Шерегеша.

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Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки поселка Шерегеш и одноименного курорта прошли в Таштагольского районе.

 

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