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Долги по зарплате в Кузбассе за март уменьшились почти на 60%

Опубликовано , 71 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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По итогам марта общая задолженность по зарплате в области снизилась на 58,7% и составила 45,9 млн рублей.

По данным областного департамента труда и занятости населения, полностью выдали рабочим деньги МКП «ЖКХ» (Топкинский район, погашенный долг составил 1,3 млн рублей) и ООО «Сусловский леспромхоз» (1,4 млн рублей, Мариинский район).

Частично погасил долг ООО «Кузбассмясопром» в Промышленновском районе: выплачено 1,8 млн рублей, остаток задолженности — 2,9 млн рублей.

«В настоящее время работодателям региона нужно погасить долги перед 606 работниками. При этом больше половины из оставшейся суммы приходится на организации-банкроты», — сообщили в обладминистрации.

Областной и муниципальные штабы по финмониторингу вместе с надзорно-контрольными и правоохранительными органами контролируют ситуацию на предприятиях ежедневно.

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По итогам марта общая задолженность по зарплате в области снизилась на 58,7% и составила 45,9 млн рублей.

 

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