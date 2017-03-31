Берёзовские пятиклассники выследили грабителя и «сдали» его полиции

Полицейские города Берёзовский наградили детей, которые помогли им в задержании грабителя, выследив его до самого дома.

Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

«Злоумышленник подошёл к детской площадке, на которой играли подростки, и начал обшаривать висевшие на турнике куртки детей. Несовершеннолетние стали кричать, но это не помешало злоумышленнику вытащить из карманов одежды деньги и скрыться. Сумма ущерба составила 80 рублей», — рассказали в ведомстве.

Чтобы преступник не ушёл безнаказанным, школьники разделились на две группы: одна отправилась в опорный пункт полиции, чтобы сообщить о случившемся, вторая побежала за грабителем.

Дети преследовали злоумышленника до тех пор, пока тот не скрылся в подъезде одной из многоэтажек. Адрес они сообщили прибывшим полицейским. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали грабителя в его квартире. Им оказался 61-летний березовчанин, который пошёл на преступление, чтобы добыть деньги на спиртное.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Грабеж», а отважных ребят полицейские решили поощрить.

На награждение учащиеся 5 «в» класса школы №1 прибыли вместе со своим классным руководителем Оксаной Левиной. Начальник отдела МВД России по Березовскому подполковник полиции Сергей Маленков выразил ребятам и их педагогу благодарность за смелые, решительные и, главное, верные действия.

«Подполковник отметил, что подростки следовали самому правильному в подобных ситуациях алгоритму: запомнить направление, в котором скрылся преступник, и как можно скорее сообщить о произошедшем в полицию. Именно это стало залогом успешного задержания подозреваемого по горячим следам», — подчеркнули в ГУ МВД.

Юные березовчане Кирилл Трифонов, Екатерина Сонец, Алексей Федоров и Александр Мирзаянов получили благодарственные письма за активную жизненную позицию и помощь в раскрытии преступления.