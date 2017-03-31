Штормовой ветер с мокрым снегом и дождём сохранится в Кузбассе

По данным Гидрометцентра, на территории области 1-2 апреля ожидается усиление ветра, местами при порывах до 22-27 м/с, осадки в виде мокрого снега и дождя.

Кроме того, прогнозируется похолодание, на дорогах местами сильная гололедица.

За прошедшие сутки метеопрогноз на территории области оправдался, максимальная сила ветра — 25-26 м/с — зафиксирована в Новокузнецком районе, городе Белово и посёлке городского типа Тисуль.

Главное управление МЧС по Кемеровской области рекомендует не пренебрегать предупреждениями о неблагоприятных погодных явлениях.

«При усилении ветра, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий и опор линий электропередач. По возможности, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках», — отметили в ведомстве.

Спасатели просят убрать с балконов и крыш домов лёгкие и съёмные конструкции, предметы, которые может сбросить порыв ветра.

«При передвижении на автотранспорте будьте предельно внимательны, избегайте резких манёвров. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололёда», — настоятельно рекомендуют в ведомстве.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в субботу будет +5,+10°С, местами +15°С, ветер останется порывистым и также сохранятся дожди. Ночью ожидается понижение температуры до -2,+3°С, при прояснениях до -8°С.

«В последний день недели прохождение очередного холодного фронта будет сопровождаться усилением западного ветра и осадками», — предупреждают синоптики.

В воскресенье днём температура повысится до +2,+7°С, местами -3°С, в ночь на понедельник составит -2, -7°С, местами -12°С. В большинстве районов области будут наблюдаться осадки в виде дождя. Ветер западный порывистый.

«В понедельник без существенных изменений. Днём -3,+2°С, местами до +7°С, юго-западный умеренный ветер и местами небольшие осадки», — отметили в метеослужбе.