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Минстрой назвал Госжилинспекцию Кузбасса одной из лучших в России

Опубликовано , 174 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © pravdaurfo.ru

Государственная жилищная инспекция Кемеровской области заняла второе место в федеральном рейтинге Минстроя по итогам 2016 года.

Минстрой России впервые составил такой рейтинг региональных Госжилинспекций, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

ГЖИ Кемеровской области заняла вторую строчку рейтинга, уступив лишь Удмуртской области и набрав равное количество баллов с коллегами из Липецкой области.

В ТОП-10 вошли также Московская, Калужская, Тверская, Пензенская области, Санкт Петербург, Республика Саха(Якутия), Хабаровский край. В числе последних – Астраханская область, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Республика Северная Осетия, Иркутская область.

Как отмечается на официальном сайте Министерства строительства и ЖКХ, места распределялись на основании показателей эффективности региональных органов государственного жилищного надзора.

«Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ остается количество исполненных в установленный срок предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством предписаний в рамках лицензионного контроля. Это сделано для того, чтобы максимальное внимание в своей работе жилищные инспекции уделяли именно деятельности управляющих компаний», — цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Михаила Меня.

В число ключевых показателей эффективности работы органов Госжилнадзора также вошли минимальная доля предписаний, отмененных судом, доля проверок, проведенных в установленный срок, и информационная открытость региональных ГЖИ.

ГЖИ Кузбасса в 2016 году провела почти 24 тыс. выездных проверок, выявила 12,5 тыс. нарушений. Общая сумма предъявленных штрафов превысила 36,2 млн рублей.

«Мы не можем не отметить тот факт, что в 2016 году по сравнению с 2015-м у нас значительно сократилось число неисполненных предписаний, в прошлом году их было 323 против 457 в 2015 году», — прокомментировала начальник ГЖИ Кемеровской области Ирина Гайденко.

«С одной стороны, это говорит о том, что управляющие компании стараются избежать административных санкций и более ответственно подходят к устранению нарушений. С другой – доказывает, что и нам удается выстроить с жилищными организациями правильные взаимоотношения, они не пренебрегают нашими предупреждениями и предписаниями, а стараются их оперативно исполнять», — отметила она.

Минстрой планирует сделать подобный рейтинг ежегодным.

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http://pravdaurfo.ru/sites/default/files/1_990.jpg

Государственная жилищная инспекция Кемеровской области заняла второе место в федеральном рейтинге Минстроя по итогам 2016 года.

 

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