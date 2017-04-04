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Арктический циклон в Кузбассе к выходным сменится солнечной погодой

Опубликовано , 42 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © image.zn.ua

На этой неделе погода в области будет разнообразной, и в начале недели сохранится влияние арктического циклона, поэтому будет прохладно с осадками и порывистым ветром.

Ближе к выходным установившийся антициклон порадует солнечной погодой, без существенных осадков, сообщает Кемеровский гидрометцентр.

Сегодня днём будет в районе минус трех — плюс двух градусов, по югу до семи выше нуля, при прохождении тёплого атмосферного фронта будет усиливаться юго-западный ветер, его порывы могут достигать по области 18-23 м/с. В отдельных районах небольшие осадки, местами гололёдные явления. В ночь на среду температура понизится до минус 4-9 градусов, при прояснениях до 14 ниже нуля.

В среду ожидается прохождение уже холодного атмосферного фронта, ветер сменит направление на западное, и будет усиливаться до 15 м/с, будет наблюдаться небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах мокрый снег, гололедица. Температура днём минус три — плюс два, в ночь на четверг понизится до минус 7-12°С, при прояснениях до 17 градусов холода.

Согласно прогнозу, в четверг осадки местами сохранятся, ветер западный с порывами до 15 м/с. Днём температура минус один — плюс четыре градуса, ночью 3-8 ниже нуля.

В пятницу в отдельных районах области также небольшие осадки, но температура пойдёт на повышение, днём она составит плюс один-шесть градусов, в ночные часы — минус два-семь, при прояснениях 12 ниже нуля. При прохождении холодного фронта юго-западный ветер будет усиливаться до 17 м/с.

«Выходные дни на этой неделе ожидаются по-весеннему тёплыми и солнечными», — обещают синоптики.

По предварительному прогнозу, в субботу днём температура воздуха повысится до отметок плюс три-восемь, по югу до 14 выше нуля, при этом в отдельных районах ещё сохранятся незначительные осадки, а ветер будет юго-западный, умеренный. Ночью температура в пределах минус два-семь, при прояснениях — минус 12 градусов.

«В воскресенье продолжится влияние антициклона, будет преимущественно без осадков с южным умеренным ветром и днём столбик термометра повысится до +6,+11°С, по югу до +17°С», — отметили в гидрометцентре.

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На этой неделе погода в области будет разнообразной, и в начале недели сохранится влияние арктического циклона, поэтому будет прохладно с осадками и порывистым ветром.

 

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