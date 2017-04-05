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Жители Кузбасса могут узнать о своих долгах в ТЦ, на вокзалах и в аэропортах

Опубликовано , 89 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © fssprus.ru

С 3 по 7 апреля судебные приставы Кемеровской области проведут для кузбассовцев региональную и уже ставшую традиционной акцию «Узнай о своих долгах!».

Как сообщает пресс-служба ведомства, приставы вновь выходят в торговые центры, железнодорожные вокзалы, аэропорты и другие общественные места, чтобы напомнить гражданам о необходимости своевременно оплачивать образовавшиеся долги.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов организуют мобильные пункты, где любой желающий сможет узнать о наличии или отсутствии задолженности.

Помимо оперативного оповещения о долгах, кузбассовцы смогут на месте оплатить административный штраф, кредит, налог и так далее.

Кром того, государственные гражданские служащие будут распространять листовки с информацией о БДИП.

Областное управление ФССП также напоминает о популярной интернет-услуге.

Информационный сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет в считанные секунды узнать о имеющейся задолженности.

Получить данную информацию можно с мобильных устройств использующих такие портативные операционные системы как Android, iPhone и Windows Phone.

«Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазинов» приложений Windows на Windows Phone, из Google Play на Android, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп»», — отметили в ведомстве.

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http://fssprus.ru/files/11/00_2015_foto/11_12_2015_prisyaga/02_20151114110.JPG

С 3 по 7 апреля судебные приставы Кемеровской области проведут для кузбассовцев региональную и уже ставшую традиционной акцию «Узнай о своих долгах!».

 

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