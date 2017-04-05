Кузбассовцам напомнили о мерах безопасности и штрафах за поджог травы

Владельцы и арендаторы граничащих с лесом земельных участков должны обезопасить землю от лесных пожаров.

Как сообщил начальник областного департамента лесного комплекса Геннадий Липатов, с 1 марта 2017 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима. Эти поправки касаются всех лиц, которые владеют, пользуются и (или) распоряжаются территорией, прилегающей к лесу.

Со дня схода снежного покрова до устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова главы муниципалитетов, садоводы, дачники, сельхозпроизводители должны обезопасить землю и объекты на ней от лесных пожаров.

«Категорически запрещены выжигания сухой травы, стерни на землях сельскохозяйственного назначения, запрещены костры и сжигание сухой растительности, горючих материалов в полосах отвода и охранных зонах автомобильных, железных дорог и других объектов», — пояснил Липатов.

Все, чьи участки граничат с лесом, теперь должны сами и за свой счёт принимать меры по защите от лесных пожаров. В пожароопасный период им необходимо провести очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травы, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Либо нужно отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее полуметра.

«На полосе 10 метров в принципе не должно быть никаких горючих материалов и сухостоя. Это необходимо, прежде всего, самим жителям для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность жилья и территории», — подчеркнул начальник департамента.

Глава департамента также напомнил, что в регионе проводится акция «Чистый лес – территория без огня».

На субботниках с участием местных жителей муниципалитеты по границе с лесом должны создать противопожарные минерализованные полосы или прочистить, обновить те, которые уже существуют. Если нет возможности создать минполосу, необходимо организовать обрубку сучьев у хвойных деревьев на высоту не менее 2,5 метров, убрать сухостой и валежник, свалки мусора, все горючие материалы. Причём мероприятия по уборке сухостоя необходимо согласовать с лесничествами.

За поджог сухой травы нарушителям грозит административная ответственность со штрафом до 5 тысяч, на юрлиц – до 500 тысяч. Если в результате поджога возник пожар, то штраф – до 1 миллиона.

Поджигателя могут также привлечь к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнём (вплоть до лишения свободы на срок от семи до десяти лет).