В Кемерове продолжают борьбу с нелегальной уличной торговлей

Плановые рейды по выявлению мест несанкционированной торговли проводят на улицах Кемерова, нарушителей ждут штрафы от 2 до 5 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты управления потребительского рынка и развития предпринимательства совместно с сотрудниками территориальных управлений районов ежедневно составляют протоколы об административных правонарушениях.

В районе остановки 5-я поликлиника, где торговля запрещена, были замечены всё те же лотки с товаром.

«Предприимчивые горожане предпочитают заплатить штраф, размер которого с 1 января 2017 года составляют сумму от 2 000 до 5 000 рублей, чем предлагать свой товар на местах организованной торговли», — отмечают в горадминистрации.

На нарушителей составили протоколы, после чего они были вынуждены свернуть свои уличные магазины.

Как напоминают в мэрии, в каждом районе города есть места для организованной торговли.

Например, на проспекте Ленина, 75 и бульваре Строителей, 15 можно спокойно торговать, не ухудшая внешний облик города импровизированными прилавками, не занимая тротуары и не мешая пешеходам и велосипедистам.

«Рабочие места и прилегающие территории к таким площадкам приводят в порядок и убирают на них мусор. Санкционированные места торговли помогут сохранить наш город чистым, комфортным и удобным для проживания», — подчёркивают в горадминистрации.