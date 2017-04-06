Митинги против террора провели сразу в пяти городах Кузбасса

Сегодня сразу в пяти городах Кемеровской области прошли акции памяти жертв террористических атак, совершенных в России и мире.

Всего по области в них приняли участие 10 тысяч человек.

Из них около 6 тысяч пришли на акцию в парке Победы имени маршала Жукова, расположенном в Кемерове. Также мероприятие состоялось в Мариинске, Ленинске-Кузнецком, Белове и Осинниках.

Жители принесли с собой плакаты «Россия — люблю, горжусь и верю!», «За будущее без террора», «Горжусь страной, горжусь президентом».

Выступающие отметили, что кузбассовцы, как и все россияне, чтут Санкт-Петербург — великий исторический центр Отечества. У кого-то из жителей области в этом городе — друзья и родственники, у кого-то — учатся дети.

Все вместе кузбассовцы скорбят по погибшим в теракте, которым было всего по 20-25 лет, которые ещё начинали жить, строили планы на будущее.

По мнению выступающих, эта трагедия показала истинное лицо терроризма, когда становится нормой нападение на беззащитных мирных людей, поэтому каждый должен спросить себя, что может сделать, чтобы противостоять самому ужасному явлению современного мира.

Также выступающие подчёркивали, что любовь к Родине основывается не на насилии, а на духовности и нравственности.

Специально к сегодняшней акции в Кемерове изготовили «андреевские ленточки» с надписью «Нас не запугать».

Белая и синяя расцветка этих ленточек напоминает известный Андреевский флаг (косой «Андреевский» крест) — знамя военно-морского флота Российской Федерации.

«Андреевские ленточки» раздавали всем участникам митинга в парке Жукова, и люди в знак солидарности крепили их на грудь, как делают с «Георгиевскими ленточками» ко Дню Победы.