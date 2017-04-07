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Более полумиллиона яиц продали в Кузбассе на губернаторских ярмарках к Пасхе

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © free4kwallpaper.com

Сегодня на предпасхальных губернаторских ярмарках в семи городах области особым спросом пользовалось яйцо: в итоге жители купили почти 600 тысяч яиц.

Об итогам ярмарки, посвященной Пасхе и Вербному воскресенью, сообщает областной департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Так, в Анжеро-Судженске «Яшкинская птицефабрика» реализовала порядка 30 тыс. яиц, в Белово «Птицефабрика Инская» и исправительная колония №4 продали около 70 тыс. яиц, в Киселёвске («Инская») — 61,2 тыс. яиц, в Прокопьевске («Инская» и ИП Вигуль) продали около 90 тыс. штук.

Больше всего яиц купили в Новокузнецке – 150 тысяч штук производства Кузбасской и Инской птицефабрик.

По 98 тыс. штук приобрели в Междуреченске у представителей Инской и ЗАО «Кузбасская птицефабрика» и в Кемерове в торговых точках Яшкинской и Инской птицефабрик.

«Во всех городах для посетителей был представлен широкий ассортимент свежих продуктов и товаров для дома по сниженным ценам на 10-15%. Это свинина, говядина, мясо индейки и кур, свежие овощи и фрукты, орехи, молочные продукты, выпечка и кондитерские изделия к праздничному столу. Садоводы и огородники выбрали семена и саженцы для посадки», — отметили в департаменте.

На ряд товаров действовали скидочные акции. Например, в Кемерове цены значительно упали на рыбу: свежемороженый минтай стоил всего 77 рублей за кг, сельдь холодного копчения и слабосоленая сельдь – по 99 рублей за кг.

В Киселёвске в продаже появилась колба. Её привезли представители Алтайского края. Также они продавали кедровые орехи, мёд, сливочное масло. Местные рукодельницы продавали тёплые вещи – шали, шапки шарфы. А мастера выставили плетёные корзины.

В Новокузнецке для подарков и оформления домашнего интерьера были предложены изделия из сосны и кедра.

Также во всех городах кузбассовцы приобрели сувениры и веточки вербы к Вербному воскресенью. Например, только в Белове было организовано десять мест продажи символа предстоящего праздника.

На всех ярмарках праздничное настроение создавали местные коллективы, а полевая кухня помогала согреться и подкрепиться горячей кашей. Специалисты МФЦ консультировали кузбассовцев в мобильных офисах.

По данным областного департамента соцзащиты почти 250 маломобильных граждан воспользовавшись услугами социального такси. Всего лично или через заказ соцработнику товары приобрели более 700 пожилых и маломобильных кузбассовцев. Соцработники купили яйцо, мясную и рыбную продукцию, хлебобулочные, кондитерские, колбасные изделия, мёд, овощи, фрукты на общую сумму 500 тыс. рублей.

В Кемерове работал передвижной пункт мобильной социальной помощи. За один день специалисты центров социального обслуживания населения, центров помощи семье и детям, отделов социальных выплат и льгот проконсультировали 231 человека.

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Сегодня на предпасхальных губернаторских ярмарках в семи городах области особым спросом пользовалось яйцо: в итоге жители купили почти 600 тысяч яиц.

 

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