Массовый спуск в карнавальных костюмах в Шерегеше собрал почти 700 человек

Около 700 горнолыжников и сноубордистов в возрасте от 4 до 73 лет приняли участие в массовом спуске в карнавальных костюмах с горы Зелёная в Шерегеше.

На знаменитом кузбасском горнолыжном курорте стартовал фестиваль Grelka Fest.

«Ключевым событием прошедших выходных стал массовый спуск с горы Зелёная в карнавальных костюмах, в котором приняли участие около 700 человек в возрасте от 4 до 73 лет. Зрителями мероприятия стали порядка 5 тыс. туристов», — сообщила пресс-служба обладминистрации.

Карнавал открыл Йети — талисман Шерегеша — в окружении флагов Кемеровской области, Таштагольского района и GrelkaFest, за ним радугой разукрасила склон группа горнолыжников с шашками «цветного дыма».

Далее проследовала колонна фан-клуба «Металлург» (Новокузнецк). Участники мероприятия также спустились с горы в костюмах динозавров, пиратов, супергероев, сказочных персонажей и других. Представители ГИБДД по Таштагольскому району и Новокузнецку решили привлечь внимание к важности соблюдения ПДД, организовав спуск юных горнолыжников в костюмах-символах дорожного движения: зебра, светофор.

Губернатор Аман Тулеев учредил специальные премии для участников фестиваля.

Двойняшки в костюмах грибов мухоморов получили спецприз как самые юные участники, а шерегешский инструктор стал победителем в номинации самый старший участник фестиваля. Наградили и самую массовую команду спуска в карнавальных костюмах: 50 тыс. рублей между собой поделили болельщики новокузнецкого «Металлурга».

В программе были также чемпионат по бамперболу, чемпионат по веселым видам спорта, снежный танцевальный батл, прыжки в бассейн в карнавальных костюмах.

Следующий этап фестиваля состоится 21-23 апреля. Организаторы готовят рекордный спуск с горы Зелёная лыжников и сноубордистов в купальных костюмах.

Участников спуска в купальниках также ждут призы губернатора. Призы достанутся: первому зарегистрировавшемуся на рекорд, самому взрослому участнику, гостю из самой отдалённой территории и победителю в номинации «Просто счастливчик!».

Рекордный спуск в купальниках состоится 22 апреля в 12:00. Зарегистрироваться на спуск и ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте.